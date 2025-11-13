Blake Stein

Blake Stein

 Photo courtesy of McGill-Toolen Catholic High School

After becoming McGill-Toolen Catholic High School’s principal in February, Blake Stein will succeed the Rev. Bry Shields as the school’s president next summer.

The Archdiocese of Mobile announced Stein’s appointment to the role Shields held for 36 years Thursday morning. In October, Shields, who just celebrated his 74th birthday, announced he would retire from McGill-Toolen in June 2026.

