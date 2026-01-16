File photo Stimpson airport

In this file photo from 2020, former Mobile mayor Sandy Stimpson speaks to reporters at Mobile International Airport.

 Staff photo

A resolution for Mobile city councilors to consider on next week’s agenda seeks to seat former mayor Sandy Stimpson on the Mobile Airport Authority.

Stimpson, who served as the Port City’s head of state from 2013 to 2025, would replace David White on the body responsible for governing the operations of Mobile’s aeroplexes. White’s term has not yet expired.

Sandy Stimpson Bienville Square

Mobile Mayor Sandy Stimpson readies for retirement in Bienville Square.

