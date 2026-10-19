Downtown assault suspect

Mobile police are looking for this man in connection with a downtown assault on Sunday, Oct. 18.

Mobile police are investigating a broad-daylight assault that left a man injured on a downtown sidewalk Sunday afternoon, and need the public’s help finding the suspect.

According to a Monday statement from MPD, officers arrived at the intersection of Dauphin and Broad streets at around 2:55 p.m. Sunday and found an elderly man injured with a laceration from an assault by an unknown man.

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