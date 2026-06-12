Saenger shooting Marcus Sanders

Marcus Sanders, 27, was charged for allegedly shooting and killing a man during a dance recital at Mobile's Saenger Theatre, along with injuring a bystander.

 Staff graphic

For the third time, the man accused of fatally shooting Carl Williams III during a children’s dance recital in the Saenger Theatre last year asked to be released from jail on bond, claiming prosecutors are stalling his case.

Marcus Sanders has been behind bars in Metro Jail on a charge of capital murder for allegedly killing Williams in the historic showplace on Joachim Street on Sunday, June 1, 2025. A grand jury has been considering an indictment of capital murder against Sanders since June 25 of the same year.

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