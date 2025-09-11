Mobile Police MPD Blotter

Mobile police arrested a 24-year-old Wednesday afternoon on charges he allegedly shot his stepfather on Thompson Drive earlier in the morning.

Officers responded to the 2700 block of Thompson Drive South just before noon and found a man suffering from non-life-threatening gunshot wounds in a car, according to police. That man, whose identity has not been made public, was transported to a local hospital for treatment.

