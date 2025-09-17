Spiro Trump mailer

Mobile mayoral candidate Barbara Drummond denied having anything to do with a recent mailer calling opponent Spiro Cheriogotis a “MAGA Republican,” but her campaign finance reports show she received in-kind contributions from the Montgomery political action committee that financed the advertisement.

 

Less than one week before Mobile voters head to the polls on Tuesday, Sep. 23, to decide who will be the Port City’s next mayor, some mailboxes around the city were stuffed with a dark flyer with a picture of Cheriogotis, a former Mobile County District Court judge, next to a picture of President Donald Trump. Cheriogotis previously ran for his judgeship as a Republican, but the mayor’s race is nonpartisan.

(2) comments

guest160

Plausible deniability. Not a good look, and indicative of both character and bad polling data.

evlb401

You know, while I am supporting Spiro, I had a lot of respect for her. But Barbara Drummond going dirty and the campaign is just low. I just lost all respect for her. I don’t want politician to represent me that fights dirty. I’m glad Spiro is keeping it clean.

