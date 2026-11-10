After a contentious conversation about tax increment financing districts (TIFS), Mobile’s mayor said reviving the city’s waterfront includes landing a “transformational” development he currently cannot discuss, and relocating existing businesses “that maybe aren’t complementary” to entertainment.
The question of creating TIF districts in Midtown, along the Mobile River, and in Tillman’s Corner returned before the City Council Tuesday, Nov. 10, after the body delayed voting on the proposals in October.
kAmq24< E96?[ s:DEC:4E c r@F?4:=>2? q6? #6J?@=5D D2:5 E96 |@3:=6 r@F?EJ r@>>:DD:@? 2?5 |@3:=6 r@F?EJ q@2C5 @7 $49@@= r@>>:DD:@?6CD ?665 >@C6 E:>6 E@ C6G:6H E96 AC@A@D2=D[ H9:49 H@F=5 7C66K6 AC@A6CEJ E2I G2=F6D :? E96 AC@A@D65 5:DEC:4ED[ D2G6 C6G6?F6D 4@==64E65 7C@> E2I G2=F6 :?4C62D6D 2?5 5:C64E E9@D6 7F?5D E@ 56G6=@A>6?E AC@;64ED] #6J?@=5D’ 42== 7@C 56=2J65 24E:@? H2D 2E @55D H:E9 |2J@C $A:C@ r96C:@8@E:D’ 6?5@CD6>6?E @7 E96 %xu AC@A@D2=D 2?5 DF886DE:@? E92E E96 4@F?4:= 368:? E96 AC@46DD @7 A=2??:?8 E96>]k^Am
kAm(96? :E 42>6 E:>6 E@ G@E6 @? D4965F=:?8 AF3=:4 962C:?8D 7@C E96 7@FC AC@A@D65 %xu 5:DEC:4ED 5FC:?8 %F6D52J >@C?:?8’D AC6\>66E:?8 H@C< D6DD:@?[ #6J?@=5D @?46 282:? 42==65 7@C >@C6 E:>6] w6 D2:5 E96 4@F?4:= :D “;FDE AFD9:?8 E@H2C5D 2 5625\6?5 C@25” @? E96 %xu BF6DE:@? 2?5 BF6DE:@?65 H9J r96C:@8@E:D’ 25>:?:DEC2E:@? 92D ?@E :?7@C>65 E96 4@F?4:= 23@FE 2 56G6=@A>6?E 46?EC2= E@ E96 H2E6C7C@?E %xu’D DF446DD]k^Am
kAm“x’G6 8@E :E @? 8@@5 2FE9@C:EJ E92E ?@?6 @7 E96D6 %xuD 2C6 8@:?8 E@ A2DD[” #6J?@=5D D2:5] “tG6CJ3@5J’D E2=<:?8 23@FE 2 AC@;64E] (6==[ H92E :D E96 AC@;64En %96C6’D 2 AC@;64E E92E’D :>A@CE2?E 7@C E9:D H2E6C7C@?E %xu] (6==[ H92E :D :En x 92G6?’E D66? :E]”k^Am
kAmp55:?8 E96 4@F?EJ 2?5 D49@@= 3@2C5 42??@E 277@C5 E@ 92G6 E96:C AC@A6CEJ E2I C6G6?F6D 7C@K6? :? E96 7@FC %xu 5:DEC:4ED[ #6J?@=5D 42==65 7@C >@C6 :?7@C>2E:@? @? E96 4:EJ’D A=2?D 7@C E96 %xu 5:DEC:4ED]k^Am
kAm“(6’G6 8@EE6? ?@ :?7@C>2E:@? 7C@> E96 A6@A=6[ 7C@> E96 25>:?:DEC2E:@?[” 96 D2:5] “%96J’G6 366? H@C<:?8 @? 2 A=2? 7@C D:I >@?E9D[ 2?5 H6’G6 C646:G65 ?@E9:?8] (6 ;FDE <66A @? <:4<:?8 E96 42? 2?5 H6’C6 8@:?8 E@ ;FDE <:4< E96 42? F?E:= :E 72==D :?E@ E96 5:E49 E92E H6’C6 46CE2:?=J 962565 7@C]”k^Am
kAmr96C:@8@E:D 5:D28C665 H:E9 #6J?@=5D[ D2J:?8 E96 4:EJ @7 |@3:=6 :D ?@E “962565 7@C 2 5:E49]” w:D 25>:?:DEC2E:@? 92D ?@E D92C65 56E2:=D 23@FE DA64:7:4 AC@;64ED E92E 4@F=5 4@>6 E@ E96 %xu 5:DEC:4ED 3642FD6 :E D:8?D ?@?\5:D4=@DFC6 28C66>6?ED H:E9 56G6=@A6CD[ r96C:@8@E:D D2:5]k^Am
kAmpD E@ H9J E96 4@F?4:= 92D ?@E C646:G65 2 A=2? 7@C E96 %xu 5:DEC:4ED[ r96C:@8@E:D D2:5 96 42??@E =682==J D92C6 E96 A=2?D H:E9 E96 4@F?4:= F?E:= :E G@E6D E@ D4965F=6 AF3=:4 962C:?8D 7@C E96 %xu 5:DEC:4ED]k^Am
kAm#6J?@=5D 56D4C:365 r96C:@8@E:D’ C62D@?:?8 2D “E96 >@DE C:5:4F=@FD E9:?8 x’G6 6G6C 962C5]”k^Am
kAm“x7 J@F H2?E E@ 4C62E6 2 A=2?[ J@F 42? 4C62E6 2 A=2? C:89E ?@H H:E9 E96 7F== 2FE9@C:EJ G6DE65 :?E@ J@FC @77:46 2D >2J@C[” 96 D2:5] “(92E 2C6 E96 AC@;64ED E92E J@F 7@C6D66 4@>:?8 E@ 7F?5 E96 %xu[ 2?5 D64@?5=J[ H96? J@F 4@?D@=:52E6 2== E9:D >@?6J[ H92E 5@ J@F :?E6?5 E@ 5@ H:E9 E96 >@?6Jn %9@D6 E9:?8D D9@F=5 36 2?DH6C65 367@C6 H6 E2<6 2?J DE6A[ C:89En”k^Am
kAm(96? #6J?@=5D D2:5 r96C:@8@E:D’ 25>:?:DEC2E:@? 92D 366? “F?H:==:?8” E@ D92C6 E9@D6 A=2?D H:E9 4@F?4:=@CD[ r96C:@8@E:D C6E@CE65 96 92D D92C65 “6G6CJE9:?8 H6 42? =682==J D92C6]”k^Am
kAm&=E:>2E6=J[ E96 r:EJ r@F?4:= 564:565 E@ 25@AE 2 C6D@=FE:@? 2==@H:?8 r96C:@8@E:D E@ D92C6 5C27E A=2?D 7@C E96 %xu 5:DEC:4ED H:E9 E96 3@5J 367@C6 :E G@E6D @? AF3=:4 962C:?8D 7@C E96 AC@A@D2=D] %96 AF3=:4 962C:?8 :E6>D 2C6 D6E E@ 36 G@E65 @? :? EH@ H66<D[ 27E6C E96 4@F?4:= 9@=5D 2 7:?2?46 4@>>:EE66 >66E:?8 @? %xu 5:DEC:4ED]k^Am
kAmr96C:@8@E:D E@=5 C6A@CE6CD 27E6C E96 4@F?4:=’D C68F=2C >66E:?8 E96 >2;@C 56G6=@A>6?E 4@>:?8 E@ E96 H2E6C7C@?E %xu 5:DEC:4E 92D 366? :? E96 H@C<D D:?46 9:D 25>:?:DEC2E:@? 3682? =2DE J62C] w6 564=:?65 E@ 4@>>6?E @? E96 ?2EFC6 @7 E96 56G6=@A>6?E 3642FD6 @7 E96 ?@?\5:D4=@DFC6 28C66>6?E 96 D:8?65]k^Am
kAm“|2J36 3J E96 6?5 @7 E9:D J62C[ :7 ?@E E96 368:??:?8 @7 ?6IE J62C[ H6 2C6 8@:?8 E@ 36 23=6 E@ 2??@F?46 D@>6E9:?8 E92E x E9:?< H:== 36 2D EC2?D7@C>2E:@?2= 2D p:C3FD 564:5:?8 E@ =@42E6 96C6[” r96C:@8@E:D D2:5] “%9:D H:== 36 D@>6E9:?8 E92E 23D@=FE6=J 492?86D E96 7246 @7 @FC C68:@? 7@C >2?J J62CD E@ 4@>6]”k^Am
kAm%96 H2E6C7C@?E %xu 5:DEC:4E — H9:49 4@G6CD AC@A6CE:6D D@FE9 @7 5@H?E@H? 2=@?8 E96 |@3:=6 #:G6C 2?5 E96 x?E6CDE2E6 `_ 4@CC:5@C — 9@=5D 2 9F86 @AA@CEF?:EJ 7@C |@3:=6’D 7FEFC6[ r96C:@8@E:D D2:5]k^Am
kAm“x E9:?< E92E H2E6C7C@?E @AA@CEF?:EJ C62==J 9:?86D FA@? D@>6 E9:?8D E92E 4FCC6?E=J 6I:DE @? E92E H2E6C7C@?E 7:?5:?8 ?6H 9@>6D[ 7:?5:?8 @E96C A=246D E@ 36[” 96 D2:5] “%96C6 2C6 3FD:?6DD6D[ E96C6 2C6 AF3=:4 :?7C2DECF4EFC6D E96C6 E92E[ 7C2?<=J[ x E9:?< 4@F=5 36 ;FDE 2D DF446DD7F= :? @E96C =@42E:@?D 2?5 7C66 FA D@>6 6IEC6>6=J G2=F23=6 H2E6C7C@?E]”k^Am
kAm%96 4:EJ @F89E E@ 96=A “3FD:?6DD6D E92E 5@ 6I:DE :? E92E 2C62 E92E >2J36 2C6?’E 4@>A=6>6?E2CJ E@ 9@E6=D[ 32CD 2?5 C6DE2FC2?ED” 7:?5 2 ?6H =@42E:@? 6=D6H96C6 E@ >2<6 C@@> 7@C 2? “6?E6CE2:?>6?E[ 56DE:?2E:@?\DEJ=6 H2E6C7C@?E 56G6=@A>6?E[” r96C:@8@E:D D2:5]k^Am
kAm(96? 96 H2D CF??:?8 7@C @77:46[ r96C:@8@E:D DF886DE65 |@3:=6 r@F?EJ |6EC@ y2:= >2J ?665 E@ 36 C6=@42E65 E@ 2?@E96C A2CE @7 E96 4@F?EJ] w6 D2:5 %F6D52J E96 ;2:= 4@F=5 “36 2 36EE6C 7F?4E:@?:?8 724:=:EJ” :7 :E H6C6 C6\=@42E65 E@ 2 ?6H 4@>A=6I]k^Am
kAm“x E9:?< H6 ?665 E@ 92G6 2 A=2? @7 24E:@?[” 96 D2:5] “x H@F=5 =@G6 E@ 7:?5 2 H2J E@ :?4C62D6 C6G6?F6 2?5 5@==2CD 2G2:=23=6 7@C E92E F=E:>2E6 AC@;64E :7 2?5 H96? :E 5@6D 92AA6?]”k^Am
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.