Mayor Spiro Cheriogotis FILE

Mobile Mayor Spiro Cheriogotis

 Staff photo

After a contentious conversation about tax increment financing districts (TIFS), Mobile’s mayor said reviving the city’s waterfront includes landing a “transformational” development he currently cannot discuss, and relocating existing businesses “that maybe aren’t complementary” to entertainment.

The question of creating TIF districts in Midtown, along the Mobile River, and in Tillman’s Corner returned before the City Council Tuesday, Nov. 10, after the body delayed voting on the proposals in October.

Email comments and news tips to kyle@lagniappemobile.com

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In
Purchase a Subscription