SS United States Erin Brockovich

SS United States photo courtesy of Okaloosa County, Florida. Erin Brockovich photo courtesy of Brockovich's Substack profile.

Activist Erin Brockovich and a Florida chemist claim the SS United States is covered in toxic metals that could harm the Gulf for decades after it leaves Mobile to become an artificial reef off the coast of Florida.

The famed ocean liner that sailed from 1951 to 1969 arrived in Mobile in March 2025 to be stripped down, gutted and scrubbed at Modern American Recycling Services’ shipyard. The Okaloosa County Commission bought the vessel in 2024 with the idea of sinking it off the coast of Destin-Fort Walton Beach as the world’s largest man-made reef.

Email comments and news tips to kyle@lagniappemobile.com

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In