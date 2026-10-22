Michigan Avenue tree removal

A stand of live oak trees was removed by the city of Mobile to make way for a new turn bay on Michigan Avenue. 

 Lagniappe staff

A member of the Mobile Tree Commission expressed frustration this week that months have passed without any assurance from city leaders that the controversial axing of several oak trees near the new Mobile airport will not happen again.

Commission member Quin Hillyer previously described the city’s decision to cut down a strip of live oaks in the median of Michigan Avenue in May as an “atrocity” that the Mobile Tree Commission “should not take lying down.” In June, he called for a meeting with Mayor Spiro Cheriogotis to remind him and his administration that state law requires all tree removals in the city to first be approved by the Mobile Tree Commission.

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