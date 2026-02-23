Comfort and Mercy

The USNS Comfort (left) and the USNS Mercy shown in Mobile Harbor (Photo by Alabama Shipyard).

President Donald Trump says a hospital ship is on the way to Greenland, however both of the Navy’s medical vessels are currently staged in Mobile for extensive repair work.

The only two Naval hospital ships, USNS Comfort and USNS Mercy, are docked at Alabama Shipyard with maintenance timelines that suggest neither is positioned for a quick deployment. At least one is currently dry-docked, meaning it is out of the water. Lagniappe was unable to find evidence of any other military hospital ships.

USNS Mercy Donald Trump

An illustration of the USNS Mercy (Donald Trump via Truth Social)

Email Scott Johnson at scott@lagniappemobile.com or call his desk, 251-445-8813.

Tags

Recommended for you

(1) comment

guest2215

“A healthy Greenland is vital for America’s national security,” Landry added. “America is committed to defending Greenland, and that begins by ensuring its people are defended against basic illnesses and ailments.”

It's hard to even know where to start, isn't it? Maybe Greenland should send a boat to the U.S., to help with those of us who are not defended against basic illnesses and ailments.

Report Add Reply

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In