Sunken Treasures Ancient Seas

Ancient artifacts and lost treasures recovered through the years from the bottom of the Mediterranean Sea will join the galleries of the History Museum of Mobile as part of a new exhibit that opens next week.

“Sunken Treasures, Ancient Seas: Artifacts from the Deep” features items recovered from waters around Sicily and Italy on loan from the Soprintendenza del Mare of Palermo and Contemporanea Progetti in Florence, according to a statement from the History Museum of Mobile. An inventory conducted by the United Nations states 1,255 archaeologically significant sites have been found under the Mediterranean’s waves along those coastlines.

