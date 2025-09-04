A 2,000-ton steel skeleton. Five miles of concrete. Twenty-eight thousand linear feet of driven pilings. In just 17 months, South Alabama’s newest medical training facility will go from bare bones to welcoming the next generation of health care professionals.

The University of South Alabama marked a milestone Thursday in the construction of its new Frederick P. Whiddon College of Medicine, signing the final steel beam that will cap the vertical span of  the $230 million, 250,000-square-foot facility slated to open in December 2026

