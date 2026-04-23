Jo Bonner

University of South Alabama President Jo Bonner

With much red, white and blue fanfare, University of South Alabama President Jo Bonner set an ambitious goal for the Mobile institution’s latest fundraising campaign — half a billion dollars over the next few years.

Bonner said Thursday the university originally set its sights on netting $400 million in donations to support USA Health, new medical school building, a new marching band complex and much more, but he decided to aim higher because South’s loyal donors have exceeded expectations before.

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