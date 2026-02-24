Alabama Shipyard Mercy

The USNS Mercy departed from Mobile Bay Tuesday, Feb. 24, 2026. (Photo by Alabama Shipyard)

After seven months in the Port City, the USNS Mercy left Alabama Shipyard at 8 a.m., according to online Marine Traffic reports.

A source familiar with the ship's maintenance told Lagniappe the Mercy is traveling to the West Coast. However, Lagniappe could not confirm that information with officials. The ship is scheduled to be in Portland, Oregon, on March 20, where it will undergo a $89 million regular overhaul and dry-docking by Vigor Marine.

