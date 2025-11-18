Mobile Council vacant vote

The Mobile City Council voted Tuesday to approve an ordinance targeting vacant properties downtown.

After months of debates and revisions, an ordinance to create strict maintenance standards for vacant properties downtown earned a favorable vote from the Mobile City Council on Tuesday, despite one councilman’s protests.

Former mayor Sandy Stimpson put forth an ordinance in September to make owners of empty buildings inside the Henry Aaron Loop register their properties with the city, pay an annual fee, set up a fire protection system, provide proof of liability insurance worth at least $1 million and more. He said then the ordinance forces landlords to either repair their buildings, lease them or sell them in the name of making downtown safer and more productive.

