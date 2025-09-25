Downtown Mobile buildings

Downtown Mobile buildings

The Mobile City Council decided Wednesday to table Mayor Sandy Stimpson’s ordinance setting stricter standards for blighted properties downtown until October, saying there are concerns and proposed revisions that need to be addressed in committee.

Earlier in September, Stimpson’s office announced the council’s Tuesday, Sep. 9, agenda will include a proposal to make landlords with vacant properties inside the Henry Aaron Loop register their buildings with the city, pay an annual fee, provide proof of liability insurance worth at least $1 million, set up a fire protection system, install plumbing and more.

Email comments and news tips to kyle@lagniappemobile.com

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In