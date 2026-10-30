Democratic lieutenant governor candidate Phillip Ensler remained on New York’s active voter rolls through February 2025, election records confirm, although those same records also show he has not voted there in 10 years. The issue was raised by Republican John Wahl in relation to questions about his own residency.
Lagniappe Daily independently obtained the records following a heated exchange during a WHNT News 19 debate Wednesday, Oct. 28, when Wahl accused Ensler of continuing to vote in New York after moving to Alabama in 2012.
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(1) comment
Let's just stick with the facts that are not in dispute.
1. The only voter FRAUD incident in the last presidential election in Alabama was when John Wahl was caught trying to vote with a fake ID by an Alabama election official
2. John Wahl registered to vote in Tennessee using a different name than he uses in Alabama.
3. John Wahl listed his occupation as a Butterfly Farmer
4. the name on John Wahl's birth certificate is different than the name he uses in Alabama
these are the FACTS not political accusations
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