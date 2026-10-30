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Alabama Lt. Governor candidates Democrat Phillip Ensler (left) and Republican John Wahl debate Wednesday, Oct. 28, on WHNT News 19.

Democratic lieutenant governor candidate Phillip Ensler remained on New York’s active voter rolls through February 2025, election records confirm, although those same records also show he has not voted there in 10 years. The issue was raised by Republican John Wahl in relation to questions about his own residency. 

Lagniappe Daily independently obtained the records following a heated exchange during a WHNT News 19 debate Wednesday, Oct. 28, when Wahl accused Ensler of continuing to vote in New York after moving to Alabama in 2012. 

Download PDF Phillip_Ensler_Voter_Data_Extract.pdf
Download PDF Phillips_Ensler_Voter_History.pdf

Email Scott Johnson at scott@lagniappemobile.com or call his desk, 251-445-8813.

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(1) comment

Walter Bower

Let's just stick with the facts that are not in dispute.

1. The only voter FRAUD incident in the last presidential election in Alabama was when John Wahl was caught trying to vote with a fake ID by an Alabama election official

2. John Wahl registered to vote in Tennessee using a different name than he uses in Alabama.

3. John Wahl listed his occupation as a Butterfly Farmer

4. the name on John Wahl's birth certificate is different than the name he uses in Alabama

these are the FACTS not political accusations

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