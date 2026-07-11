Spiro Cheriogotis July 2026

Mobile Mayor Spiro Cheriogotis speaks to reporters about the I-10 Mobile River Bridge and Bayway Project in July 2026.

Plans to break ground on a new Interstate-10 bridge have Mobile’s mayor hopeful the highway’s ramps onto Water Street will one day be demolished.

In March, Mayor Spiro Cheriogotis revealed his plans to slow traffic on the city’s riverfront roadway and remake it into a pedestrian-friendly thoroughfare lined with retail and residential developments. The City Council commissioned an $800,000 traffic study and applied for $25 million in federal funding to help achieve that vision.

Email comments and news tips to kyle@lagniappemobile.com

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