DIP Perch Creek Preserve
City of Mobile graphic

The city of Mobile plans to transform almost 200 acres of waterfront property off of Dog River into public parks with nature trails and put-ins for canoes and kayaks.

A contract that could be approved by the Mobile City Council next week would pay Volkert, Inc. $900,000 to design and engineer Perch Creek Preserve, a handful of public waterfront access points and riverfront parks bisected by Dauphin Island Parkway just north of the Dog River Bridge.

