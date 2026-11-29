John Nodar knew his roaming days were over when he started working with WKRG’s radio station in 1985. Looking back at the end of a long career in broadcasting, the veteran meteorologist said he found a home when he moved to Mobile.
Nodar announced on his professional Facebook page in October that he will retire from WKRG News 5 at the end of the 2026 hurricane season on Monday, Nov. 30. The Virginia native spent 41 years of his 47-year career in radio and TV with the Mobile-based news station, working his way from a behind-the-scenes job with WKRG’s radio station to an on-camera forecaster.
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