Kiara Nicole Ford, 20, of Mobile (Mobile Metro Jail)

A 20-year-old West Mobile woman faces multiple felony charges involving child exploitation.

Kiara Nicole Ford, who resides off of Knollwod Drive, was arrested following a March 3 execution of a search warrant at her residence by the Mobile County Sheriff’s Office, the agency announced in Tuesday press release. Evidence collected during that operation resulted in child pornography possession and dissemination charges being handed down March 10. She faces five counts on each allegation.

