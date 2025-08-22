Woods Frazier Onderdonk

(Left to right) District 6 Councilman Josh Woods (photo provided by the city of Mobile), challenger Matt Frazier (photo courtesy of campaign), challenger Paul Onderdonk (photo courtesy of campaign). 

The controversial decision to limit public access to Big Creek Lake has become a key feature of the District 6 race between incumbent Josh Woods and challengers Matt Frazier and Paul Onderdonk.

Woods, who was elected to replace Scott Jones on the City Council in 2023 and works as the Greater Gulf State Fair’s executive director, is running for reelection against Frazier, a master electrician and community activist, and Onderdonk, a member of the University of South Alabama’s police force, in the municipal election on Tuesday, Aug. 26.

