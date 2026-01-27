DOJ

The United States Department of Justice.

 By Jason Johnson

Three Mobilians have been convicted for playing a part in a multi-million drug trafficking scheme spanning seven years in the Azalea City. 

According to a press release issued by the U.S. Attorney's Office for the Southern District of Alabama, Glennie Antonio McGee, 42, and his wife Echandza Dianca Maxie, 43, were part of a drug trafficking organization that “distributed hundreds of pounds of cocaine and tens of thousands of fentanyl pills between 2017 and 2024 … sourced cocaine from cartel-connected suppliers.”

