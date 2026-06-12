U.S. Rep. Barry Moore Mobile 2025

U.S. Rep. Barry Moore, R-Enterprise

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Congressman and U.S. Senate candidate Barry Moore has filed a Federal Election Commission complaint against social media personalities supporting his opponent Jared Hudson, claiming they aren’t disclosing whether they’ve been paid to post content for Hudson’s campaign.

The complaint, which was reviewed by Lagniappe, mostly names social media influencers who made posts mentioning the controversy of or questioning Moore’s military service in the late 1980s and 1990s, which became a major point of contention on the campaign trail earlier this week. 

You can contact Grant McLaughlin by email at grant@lagniappemobile.com or by phone at 972-571-2335

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