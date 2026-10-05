Moore campaign targeting some of accuser’s claims

The campaign of Senate hopeful Roy Moore is questing some of the claims made by a woman who accused him of sexually assaulting her when she was a teenager.

Roy Moore’s seven-year defamation lawsuit over a political ad he said falsely accused him of soliciting sex from a minor ended Monday, as the U.S. Supreme Court declined to take up the former Republican gubernatorial candidate’s case.

The case was included in a long list of rejected cases released Oct. 5. The decision leaves intact an April ruling by the 11th U.S. Circuit Court of Appeals that overturned an $8.2 million jury verdict Moore won against Senate Majority PAC over a 2017 campaign advertisement.

Email Scott Johnson at scott@lagniappemobile.com or call his desk, 251-445-8813.

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