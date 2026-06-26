Baldwin County District Attorney’s Office Chief Investigator Jason Vannoy says his office has been in touch with the Alabama Ethics Commission regarding the complaint filed last month against Orange Beach Mayor Tony Kennon by three City Council members, but what the commission determines will direct any potential involvement by the DA.
Vannoy said Wednesday DA Robert Wilters’ office will wait for the ethics commission to complete its investigation into the complaint before deciding whether to independently take any action.
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