Most adorable dog 2026

Eat, sleep, play, get pets, repeat — that’s the routine for the 2026 Nappie Award winner of Mobile Bay’s Most Adorable Dog, Kevin. Kevin was rescued by his parents, Nicole and Eric Grindall, about a year and a half ago, and lives in a house full of other animals.

Kevin is an Australian Shepherd with three dog siblings and two cat siblings, all of which are rescued. The Grindall family takes pride in rehoming and helping pets, a passion that has been passed down through generations for Nicole.

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