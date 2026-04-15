Mobile Police MPD Blotter

Editor's Note

This article was updated with more information from the Mobile Police Department at 9:40 a.m. Wednesday, April 15.

The Mobile Police Department (MPD) is investigating an early Wednesday morning crash on Interstate 10 that led an 18-wheeler to catch fire. 

According to an MPD statement, a man was driving a semi-truck hauling vehicles west on I-10 when he collided with another vehicle. The crash pushed the truck off the road and onto Tennessee street, where it later caught fire. 

You can contact Grant McLaughlin by email at grant@lagniappemobile.com or by phone at 972-571-2335

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In
Purchase a Subscription