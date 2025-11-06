Officers are on the scene of a shooting in Mobile’s South Crichton community, which they reported to the media around 3:40 p.m.

“Officers are investigating a shooting reported in the 100 block of Hemley Avenue,” Mobile Police Department spokesperson Miles Roderick said Thursday afternoon. The block is located just north of the Old Shell Overpass, where the Alabama Export Railroad cuts through the area.

Email Scott Johnson at scott@lagniappemobile.com or call his desk, 251-445-8813.

