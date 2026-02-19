Mobile Police MPD Blotter

Mobile Police Department officers seized large quantities of cannabis and firearms during a raid Thursday in southwest Mobile.

According to a statement sent to media, Trayveun Goff, 24, and his girlfriend, Tenya Knight, 22, were arrested following a Mobile Police Department Narcotics and Vice Unit raid at Goff’s home on Belvedere Circle West, between the Woodlawn and Pleasant Valley neighborhoods

You can contact Grant McLaughlin by email at grant@lagniappemobile.com or by phone at 972-571-2335

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In