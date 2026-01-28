Mud dumping Senate committee

Alabama House Rep. Rhett Marques on Wednesday, Jan. 28 in Montgomery speaks to a Senate committee about House Bill 181. The legislation would require the U.S. Army Corps of Engineers to dedicate most of its annual dredge material collected from shipping channel maintenance toward beneficial use projects when federal funds and sites are available. 

 Grant McLaughlin/ Lagniappe staff

A bill to curtail the U.S. Army Corps of Engineers from depositing dredge material collected during shipping channel maintenance into Mobile Bay is burning its way through the Legislature and could be on the Senate floor next week. 

On Wednesday, one day after having passed the Alabama House of Representatives 97-0, the Senate County and Municipal Government Committee approved House Bill 181 and moved it onto the Senate floor.

