Dredged material

Thin-layer dredged material placement in Mobile Bay

Whether the U.S. Army Corps of Engineers (USACE) will be curtailed from depositing dredge material collected from shipping channel maintenance into Mobile Bay is now up to Gov. Kay Ivey.

House Bill 181, which would require USACE to dedicate 70 percent of its dredge material from maintaining the Port of Mobile’s 50 foot channel toward beneficial use projects when federal funding and sites are available, sailed through both the Senate and House Tuesday without opposition.

