Mobile runoff

People wait in line to vote on Tuesday, Sept. 23, at the Dauphin Way Baptist Church during the Mobile mayoral runoff election. 

 Grant McLaughlin/ Lagniappe staff

When it comes to getting young people to the polls and building interest around local issues, election advocates and groups with both the Republican and Democratic parties have historically struggled.

However, this fact doesn’t seem to deter some folks organizing a candidate forum and debate on April 9 at Bishop State Community College’s Center for Advanced Manufacturing Technology geared toward younger voters and the questions they have for candidates.

You can contact Grant McLaughlin by email at grant@lagniappemobile.com or by phone at 972-571-2335

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TDS rally. Nothing more.

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