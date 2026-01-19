Katie Britt Mobile 2025

U.S. Sen. Katie Britt, R-Montgomery

As the Alabama Department of Transportation hunts for funding sources to finance the multi-billion-dollar I-10 Mobile River Bridge and Bayway project, one of Alabama’s senators wants the U.S. Department of Transportation to intervene.

U.S. Sen. Katie Britt, R-Montgomery, wrote a letter to Transportation Secretary Sean Duffy on Monday emphasizing the importance of the project and calling on him to help ALDOT break ground on a new, 215-foot-tall bridge over the Mobile River and a new, six-lane crossing for Interstate 10 over Mobile Bay.

