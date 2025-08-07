Jerry Carl Mobile Chamber

U.S. Rep. Jerry Carl, R-Mobile, speaks to the Mobile Chamber.

 Staff photo

Filings with the Federal Election Commission show former Congressman Jerry Carl aims to run again for the U.S. House seat he lost to U.S. Rep. Barry Moore, R-Enterprise, in 2024.

A statement of candidacy filed Thursday with the FEC shows the Republican who represented Mobile in Congress’ lower chamber from 2021 to 2024 will campaign in 2026 to win back his seat from Moore, who defeated Carl in November after federal judges ordered Alabama’s Congressional voting districts to be reconfigured.

