Redistricting DOJ

Solicitor General John Sauer filed the “friend of the court” brief with the nation’s highest court on Wednesday, as the justices once again consider Alabama’s seven congressional voting districts in the case of Allen v. Milligan.

Federal judges in Birmingham wrongly blocked Alabama from using a new congressional voting district map and should be overruled by the U.S. Supreme Court, the U.S. Department of Justice argued in the state’s ongoing redistricting battle.

Solicitor General John Sauer filed the “friend of the court” brief with the nation’s highest court on Wednesday, as the justices once again consider Alabama’s seven congressional voting districts in the case of Allen v. Milligan. Earlier this month, the Supreme Court ordered the U.S. District Court for the Northern District of Alabama to reconsider its injunction of a 2023 voting district map in light of the Louisiana v. Callais case, but the three-judge panel maintained this week that the plan is unconstitutional under Section 2 of the Voting Rights Act of 1965.

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