USS Enterprise

120321-N-VH054-556

ATLANTIC OCEAN (March 22, 2012) The aircraft carrier USS Enterprise (CVN 65) is underway with the Enterprise Carrier Strike Group in the Atlantic Ocean. Enterprise is deployed supporting maritime security operations and theater security cooperation efforts in the U.S. 6th Fleet area of responsibility. (U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist Seaman Harry Andrew D. Gordon/Released)

 By Kyle Hamrick

Because of a technical difficulty, the world’s first nuclear-powered aircraft carrier may not be dismantled in Mobile after all.

The U.S. Navy announced in May 2025 that the USS Enterprise (CVN 65) will be towed from a shipyard in Newport News, Virginia to a shipyard along the Mobile River, where NorthStar Maritime Dismantlement Services will take the famous warship apart for more than $500 million.

Email comments and news tips to kyle@lagniappemobile.com

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In
Purchase a Subscription