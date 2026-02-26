USNS MERCY T-AH 19

The USNS MERCY T-AH 19 (Photo by the U.S. Navy USNS Mercy via Facebook)

One of two Navy hospital ships has entered the Yucatan Channel, steaming south into the Caribbean Sea days after leaving Mobile.

As of 11:30 a.m. Thursday, Feb. 26, marine tracking data showed the USNS Mercy in the strait between Mexico and Cuba. The vessel departed Alabama Shipyard around 8 a.m. Tuesday morning, after roughly seven months in the Port of Mobile.

Mercy leaves port
Trump: hospital ship in Mobile headed for Greenland

