Cranbury NJ town hall

Cranbury Township Town Hall in Cranbury, New Jersey (Google Maps photo)

A New Jersey city an hour south of the Big Apple appears to have broken the record recently set by the city of Mobile for the most amount of money a municipality lost in a fraudulent wire transfer, though they managed to recover a significant portion.

The $14.7 million lost by the city of Mobile to a fraudster posing as Regions Arena’s construction contractor in early October briefly held the title until Cranbury Township Mayor Lisa Knierim announced last week a scammer took $26 million from her municipality in September.

Email comments and news tips to kyle@lagniappemobile.com

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In
Purchase a Subscription