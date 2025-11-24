Sheriff questions security spending for FBI director’s girlfriend

Baldwin County Sheriff Anthony Lowery (left), FBI Director Kash Patel and Alexis Wilkins (Staff photo)

There is new scrutiny in Washington over FBI Director Kash Patel’s use of taxpayer-funded resources for his girlfriend, just months after Baldwin County Sheriff Anthony Lowery questioned her appearance in a federal trial in Mobile.

The New York Times reported Sunday that Patel repeatedly directed FBI SWAT agents to provide security for his girlfriend — country singer and conservative media personality Alexis Wilkins — at events around the country and has used a government jet for some personal trips. 

