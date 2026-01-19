Moore Trump Marshall

(Left to right) Barry Moore, Donald Trump and Steve Marshall (Staff graphic).

Barry Moore was a state lawmaker when he became the first politician to endorse Donald Trump’s campaign for president during a 2015 rally in Mobile. Now, more than 10 years later, the 47th president returned the favor in Moore’s bid for U.S. Senate.

Writing Saturday in a post on Truth Social, Trump described Moore, who currently represents Alabama’s 1st Congressional District in the U.S. House of Representatives, as a distinguished official who will prioritize economic growth, border security, “law and order,” and more, if elected to the Senate. Moore has served in the House since 2021.

Email comments and news tips to kyle@lagniappemobile.com

Tags

Recommended for you

(1) comment

GBPacker

#paulprine4sheriff

Report Add Reply

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In