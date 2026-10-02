At a rally he described as “a sign of respect” to Mobile for helping launch his political career 11 years ago, President Donald Trump urged his supporters to “pretend [he’s] on the ballot” and vote for Republican candidates in the November general election.
The University of South Alabama’s Mitchell Center appeared roughly half full for Trump’s third appearance in the Port City Friday night. The already red, white and blue basketball arena did not need many patriotic decorations to suit it for a presidential visit, and the crowds assembled in the 10,000-seat venue were ecstatic.
kAm%CF>A E@@< E96 DE286 C@F89=J 2? 9@FC 2?5 2 92=7 27E6C 96 2CC:G65 2E qC@@<=6J u:6=5 @? p:C u@C46 ~?6] %9@F89 96 H2D ?@E J6E :? E96 3F:=5:?8[ #6AF3=:42? 42?5:52E6D %@>>J %F36CG:==6[ #96EE |2CBF6D[ y6CCJ r2C= 2?5 @E96CD H2C>65 9:> FA H:E9 E96:C C6>2C<D]k^Am
kAm~?46 E96 H6=4@>:?8 DEC2:?D @7 “v@5 q=6DD %96 &]$]p]” 72565[ %CF>A =2F?4965 :?E@ 2 DA6649 E92E 4@G6C65 2 C2?86 @7 E@A:4D :? :ED 9@FC\=@?8 4@FCD6[ G2CJ:?8 7C@> E96 @?8@:?8 xC2? 4@?7=:4E E@ E96 4@?EC@G6CD:2= C6?2>:?8 @7 E96 vF=7 @7 |6I:4@ 2D E96 “vF=7 @7 p>6C:42]”k^Am
kAm%CF>A @A6?65 9:D C6>2C<D H:E9 2 k2 E:E=6lQv~! @77:4:2= C642==D %CF>AUR_bhjD 7:CDE |@3:=6 C2==JQ 9C67lQ9EEADi^^HHH]=28?:2AA6>@3:=6]4@>^E?4>D^2DD6E^65:E@C:2=^36335h3f\_5e6\cbg7\3dc3\7`4abh`e3a6e^Q E2C86ElQ03=2?<QmC6>:?:D46?46 @7 9:D 7:CDE |@3:=6 C2==J 2E {255\!663=6D $E25:F> :? pF8FDE a_`d[k^2m D2J:?8 96 2?5 9:D DFAA@CE6CD “A24<65 E96 DE25:F> 2?5 E96 C6DE :D 9:DE@CJ]” w6 D2:5 96 564:565 E@ G:D:E |@3:=6 2?5 C2==J 7@C p=232>2 #6AF3=:42?D @FE @7 2 D6?D6 @7 8C2E:EF56 E@ E96 4:EJ]k^Am
kAm“x’> 96C6 E@ D2J[ ‘w6==@[ x =@G6 J@F[’ 2?5 x’> 96C6 C62==J 2D 2 D:8? @7 C6DA64E[” %CF>A D2:5] “*@F 8@EE2 A2J C6DA64E E@ E96 A6@A=6 H9@ 92G6 =@G65 J@F 7C@> E96 368:??:?8]”k^Am
kAm%CF>A C6A62E65 9:D 6?5@CD6>6?ED @7 %@>>J %F36CG:==6’D 8F36C?2E@C:2= 42>A2:8?[ 2D H6== 2D E96 4@?8C6DD:@?2= 3:5D @7 #96EE |2CBF6D 2?5 y6CCJ r2C=]k^Am
kAm“x =@G6 E96 ?2>6 %F36CG:==6[” 96 D2:5] “p=232>2 ?665D E@ 6=64E 2 ECF6 H:??6C 7@C 8@G6C?@C[ 2?5 E92E H:??6C 92AA6?D E@ 36 r@249 %F36CG:==6]”k^Am
kAm%CF>A 9:89=:89E65 |2CBF6D’ C246 282:?DE :?4F>36?E r@?8C6DD:@?2= s:DEC:4E a #6A] $9@>2C: u:8FC6D[ s\|@3:=6[ 2D 36:?8 A2CE:4F=2C=J :>A@CE2?E 7@C #6AF3=:42?D] !@==:?8 92D D9@H? E96 EH@ >6? E@ 36 ?64<\2?5\?64< H:E9 6249 @E96C :? E96 7:?2= H66<D @7 E96 42>A2:8? D62D@?]k^Am
kAm&]$] #6A] q2CCJ |@@C6[ H9@ :D CF??:?8 7@C %F36CG:==6’D D62E :? E96 $6?2E6[ 2=D@ F?56CD4@C65 E96 :>A@CE2?46 @7 G@E:?8 7@C |2CBF6D]k^Am
kAm“(6 ?665 E@ 6=64E #96EE |2CBF6D[ 8FJD[ 2?5 86E @FE 2?5 G@E6[” |@@C6 D2:5] “%96C6VD 23@FE `g Ww@FD6 D62EDX E92E 2C6 :? A=2J :? p>6C:42] (6 ?665 E@ 9@=5 D:I] #96EE’D D62E :D @?6 @7 E9@D6 <6J G@E6D] p?5 :7 J@F H2?E E@ E6== E96 AC6D:56?E E@52J E92E J@FVG6 8@E 9:D 324<[ J@FVC6 D6?5:?8 E96> @FE =@F5 E@ (2D9:?8E@? s]r] !6@A=6 H9@ H:== DE2?5 :? E96 7:89E 2?5 :? E96 7:C6 2?5 7:?:D9 H92E E9:D 8FJ DE2CE65 `` J62CD 28@]”k^Am
kAm%96 C246 36EH66? |2CBF6D 2?5 u:8FC6D k2 E:E=6lQ|@3:=6 C2==J A2CE @7 %CF>AUCDBF@jD >:5E6C> U=DBF@j32C?DE@C>UCDBF@jQ 9C67lQ9EEADi^^HHH]=28?:2AA6>@3:=6]4@>^E?4>D^2DD6E^65:E@C:2=^_bgff3f6\23d4\c`ha\3ch2\_4``cf`2`b3a^Q E2C86ElQ03=2?<Qm>2J AC@G6 E96 >@DE D92<J 7@C E96 v~!]k^2m |2CBF6D DA6?E E96 7:CDE D:I >@?E9D @7 9:D 42>A2:8? :?D:56 2 4@?8C6DD:@?2= 5:DEC:4E E92E 2D @7 62C=:6C E9:D J62C ?@ =@?86C 6I:DED H9:=6 u:8FC6D 92D 8@?6 7C@> =:G:?8 :? 9:D 5:DEC:4E E@ CF??:?8 :? @?6 E92E 6I4=F56D |@3:=6] u:8FC6D 92D 366? :? r@?8C6DD D:?46 a_ac]k^Am
kAmsFC:?8 9:D C6>2C<D 2E E96 C2==J[ |2CBF6D 2=:8?65 u:8FC6D H:E9 “C25:42= D@4:2=:D>” 2?5 G@H65 E@ G@E6 7@C “4@>>@? D6?D6” A@=:4:6D :7 6=64E65]k^Am
kAm%@ 6?6C8:K6 G@E6CD 369:?5 %F36CG:==6[ r2C= 2?5 |2CBF6D[ %CF>A E@=5 E96 2F5:6?46 E@ 9625 E@ E96 A@==D 2?5 G@E6 2D :7 96 H6C6 @? E96 32==@E]k^Am
kAm“(96? x’> @? E96 32==@E[ H6 <:== 6G6CJ3@5J[” 96 D2:5] “xED E96 >@DE :>A@CE2?E >:5E6C> 6=64E:@? H6 6G6C 925[ 3642FD6 H6 92G6 2 =@E @7 4@>>F?:DED CF??:?8 2?5 E96J 2C6 8@:?8 E@ 36 4@?EC@==:?8 E96 s6>@4C2E !2CEJ]”k^Am
kAm%CF>A C6A62E65=J C676CC65 E@ 9:D s6>@4C2E:4 @AA@?6?ED 2D “sF>3\@4C2ED[” 2?5 A=65865 E92E E96 4@F?ECJ H:== “?6G6C 8@ 324< E@ E96 5:D2DE6CD E96J 4C62E65” — :7 #6AF3=:42?D EFC? @FE 2?5 G@E6 :? }@G6>36C]k^Am
kAm%96 uC:52J >@C?:?8 8C@F?53C62<:?8 7@C E96 =@?8 2H2:E65 xk2 E:E=6lQ|@3:=6 #:G6C qC:586 H@C< 7:?2==J 368:?DQ 9C67lQ9EEADi^^HHH]=28?:2AA6>@3:=6]4@>^E?4>D^2DD6E^65:E@C:2=^dg5f2_cg\7eee\cf__\2d6d\ab2cbdd`6eec^Q E2C86ElQ03=2?<Qm?E6CDE2E6 `_ |@3:=6 #:G6C qC:586 2?5 q2JH2J AC@;64Ek^2m 62C?65 2 >6?E:@? :? %CF>A’D C6>2C<D] w6 D2:5 96 H2D AC@F5 E@ :DDF6 2 Sa]d 3:==:@? =@2? E@ E96 AC@;64E 2?5 E@=5 %F36CG:==6 E@ “DA6?5 E96 >@?6J H:D6=J” H96? 96 :D 6=64E65 8@G6C?@C]k^Am
kAm“|2J36 E96J’== ?2>6 E96 52>? 3C:586 27E6C >6[” %CF>A D2:5[ ?@55:?8 E@ &]$] #6A] q2CCJ |@@C6’D DF886DE:@? E92E E96 4C@DD:?8 36 ?2>65 E96 “v2E6H2J E@ E96 vF=7 @7 p>6C:42 s@?2=5 y] %CF>A qC:586]”k^Am
kAmq67@C6 %CF>A’D DA6649[ D6G6C2= 6G6?E8@6CD E@=5 {28?:2AA6 s2:=J E96J >@DE=J 9@A65 E96 AC6D:56?E H@F=5 255C6DD EH@ >2;@C :DDF6Di %96 4@?7=:4E :? xC2? 2?5 82D AC:46D 7@C 3@E9 72C>6CD 2?5 6G6CJ52J p=232>:2?D]k^Am
kAm“x H2?E E@ <?@H H96? 6I24E=J E96 AC:46 @7 82D :D 8@:?8 E@ 8@ 5@H?[ 2?5 H96? E96 H2C :? xC2? :D 8@:?8 E@ 6?5[” |:DD:DD:AA: C6D:56?E sFDE:? (6?36C8 D2:5]k^Am
kAm%CF>A D2:5 9:D 25>:?:DEC2E:@? 92D A=2?D E@ 3C:?8 E96 AC:46 @7 5:6D6= 7F6= 5@H? 3J C6249:?8 2? 28C66>6?E H:E9 E96 tFC@A62? &?:@? E@ DFAA=J E96 p>6C:42? >2C<6E H:E9 :ED @H? C6D6CG6D]k^Am
kAm“t2C=:6C E@52J[ x DA@<6 H:E9 >6>36CD @7 E96 vf ?2E:@?D[ 2?5 xV> A=62D65 E@ C6A@CE E92E H6 92G6 C624965 2? 28C66>6?E 7@C tFC@A6 E@ C6=62D6 >2DD:G6 2>@F?ED @7 5:6D6= 7F6= 7C@> E96 962G6?=J $@FE9 }6H +62=2?5] p?5 E96 AC:46 @7 5:6D6= :D 2=C625J 4@>:?8 5@H?] *@FV== D66 :E 4@>:?8] *@FV== D66 2== E9:D DEF77 8@:?8 FA @?46 H6 7:?:D9 @77] ~?6 H2J[ ?@E 2 =6EE6C] ~?6 H2J @C E96 @E96C :D 8@:?8 E@ 92AA6? G6CJ BF:4<=J]k^Am
kAmw6 2=D@ D2:5 96 9@A6D E@ HC2A FA E96 xC2?:2? 4@?7=:4E 27E6C E96 }@G] b 6=64E:@?]k^Am
kAm“(96? E96 H2C H:E9 xC2? :D @G6C[ H9:49 :D 8@:?8 E@ 36 G6CJ D@@?[ }F>36C @?6[ xC2? H:== ?6G6C 92G6 2 ?F4=62C H62A@?[” %CF>A D2:5]k^Am
kAm%CF>A 4=@D65 E96 C2==J H:E9 AC@>:D6D E@ :DDF6 Sd[___ 5:G:56?5D E@ 6G6CJ p>6C:42? :7 #6AF3=:42?D 2C6 6=64E65 E@ >2;@C:E:6D :? 3@E9 492>36CD @7 r@?8C6DD[ A2DD G@E6C :56?E:7:42E:@? >62DFC6D :?E@ =2H 2?5 DE@A E96 “EC2?D86?56C >FE:=:K2E:@? WD:4X @7 J@FC 49:=5C6?[” E@ >6?E:@? 2 76H]k^Am
kAm“%96 8@=56? 286 @7 p>6C:42 :D FA@? FD[” 96 D2:5] “qFE J@F >FDE 86E @FE 2?5 G@E6]”k^Am
kAm%CF>A =67E E96 DE286 2D “*]|]r]p][” 9:D D:8?2EFC6 D@?8[ 3=2DE65 @G6C E96 =@F5DA62<6CD]k^Am
kAm%96 |:E496== r6?E6C H2D D@>6E9:?8 @7 2 DE6A 5@H? 7@C %CF>A :? E6C>D @7 42A24:EJ] (9:=6 {255\!663=6D $E25:F> 42? 9@=5 2D >2?J 2D c_[___ A6@A=6[ E96 |:E496== r6?E6C 42? @?=J D62E `_[___]k^Am
kAm|@3:=6 |2J@C $A:C@ r96C:@8@E:D 5:5 ?@E >2<6 2? 2AA62C2?46 2E E96 C2==J[ k2 E:E=6lQ|@3:=6 >2J@C E@ D<:A %CF>A C2==JQ 9C67lQ9EEADi^^HHH]=28?:2AA6>@3:=6]4@>^E?4>D^2DD6E^65:E@C:2=^_4afg5b2\2c4g\ccf5\h_`f\g66265d_ea7g^Q E2C86ElQ03=2?<Qm56DA:E6 >:I65 ?6HD C6A@CE:?8 23@FE 9:D A=2?Dk^2m] w6 E@=5 {28?:2AA6 s2:=J @? (65?6D52J 96 H@F=5 C2E96C >66E E96 AC6D:56?E 2E D@>6 @E96C A@:?E 5FC:?8 9:D G:D:E E92? 2E E96 A2CE:D2? 6G6?E]k^Am
kAmx?DE625[ r96C:@8@E:D >6E %CF>A @? E96 E2C>24 @7 qC@@<=6J u:6=5 2D 96 DE6AA65 @77 p:C u@C46 ~?6 uC:52J 27E6C?@@?] %96 >2J@C’D H:76 2?5 49:=5C6? ;@:?65 9:>]k^Am
kAm%CF>A :D @?6 @7 D6G6? @E96C p>6C:42? 9625D @7 DE2E6 H9@ G:D:E65 |@3:=6 5FC:?8 E96:C E6C>D @7 @77:46] %96@5@C6 #@@D6G6=E >256 E96 7:CDE AC6D:56?E:2= EC:A :? `h_d 2?5 H2D 7@==@H65 3J (@@5C@H (:=D@? :? `h`b[ #:492C5 }:I@? :? `hf`[ v6C2=5 u@C5 :? `hfe[ y:>>J r2CE6C :? `hfh[ v6@C86 (] qFD9 :? a__d 2?5 q2C24< ~32>2 :? a_`_] qFD9 >256 2 D64@?5 G:D:E :? a__fj r2CE6C 5:5 E@@[ :? a__g]k^Am
kAmp ?F>36C @7 AC6D:56?ED G:D:E65 |@3:=6 367@C6 @C 27E6C E96:C E:>6 :? E96 (9:E6 w@FD6[ :?4=F5:?8 |2CE:? '2? qFC6? :? `gca[ y2>6D !@=< :? `gch[ |:==2C5 u:==>@C6 :? `gdc[ y2>6D v2C7:6=5 :? `gff[ &=JDD6D $] vC2?E :? `gg_ 2?5 q:== r=:?E@? :? a__h]k^Am
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.