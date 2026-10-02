At a rally he described as “a sign of respect” to Mobile for helping launch his political career 11 years ago, President Donald Trump urged his supporters to “pretend [he’s] on the ballot” and vote for Republican candidates in the November general election.

The University of South Alabama’s Mitchell Center appeared roughly half full for Trump’s third appearance in the Port City Friday night. The already red, white and blue basketball arena did not need many patriotic decorations to suit it for a presidential visit, and the crowds assembled in the 10,000-seat venue were ecstatic.

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