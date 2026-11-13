Marsha Cox Bill Voles

Former Enterprise crewmembers Marsha Cox and Bill Voles watched the famous warship arrive in Mobile Bay from Dauphin Island's East End Beach on Friday, Nov. 13.

Former crewmembers of the USS Enterprise (CVN-65) from all over the country reminisced as they watched the famous warship arrive in Mobile Bay just after sunrise Friday.

A flotilla of tugboats and U.S. Coast Guard vessels brought the decommissioned Enterprise into the shipping channel’s mouth after 7 a.m. The world’s first nuclear-powered aircraft carrier passed the Sand Island Lighthouse roughly half an hour later and was parallel with Fort Gaines by 8 a.m.

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