Fly Creek Nature Preserve

Shown is an image of two people walking in the Fly Creek Nature Preserve in Fairhope. City officials on Monday evening announced the preserve will open as a park on Aug. 23.

 City of Fairhope

A new nature preserve in Fairhope will officially open Aug. 23 at 10 a.m. to the public, officials announced Monday night.

Mayor Sherry Sullivan and Urban Forest Manager Justin Hammer both announced the opening of Fly Creek Nature Preserve later this month at a meeting of the Fairhope City Council on Monday, Aug. 11, saying phase one of the park should open without any hiccups.

