Legislature redistricting final

The Alabama Legislature's final redistricting plan, as approved Friday, July 21.

Despite some vocal opposition from fellow state lawmakers and members of the public, legislation to set special elections for Alabama’s congressional and State Senate seats are slated for votes of final passage into law.

Committees in both chambers of the Alabama Legislature voted in favor of bills that would hold special elections in the event court-ordered maps for the state’s seven congressional districts and 35 State Senate districts are no longer enforced. The special elections can only take place if federal judges lift an injunction barring the state from using voting district maps passed in 2023 and 2021.

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