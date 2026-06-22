Pat Simpson

Place 3 Orange Beach City Councilman Pat Simpson (second to right) is sworn in Friday, June 19, 2026 by Municipal Judge Michael A. Dasinger. 

 Provided by city of Orange Beach

The new Orange Beach City Council Place 3 member took office Friday afternoon after being elected in a 4-1 vote earlier last week. 

Pat Simpson took his oath of office Friday afternoon in sight of other council members and his family. Mayor Tony Kennon, who voted against putting Simpson on the City Council, did not attend the ceremony. 

You can contact Grant McLaughlin by email at grant@lagniappemobile.com or by phone at 972-571-2335

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