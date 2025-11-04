Brad Bass sworn in.

Spanish Fort Mayor Brad Bass is sworn in as mayor during a ceremony held on Monday, Nov. 3 at the Spanish Fort City Hall. 

 Grant McLaughlin/ Lagniappe Daily

 Spanish Fort Mayor Brad Bass was sworn into office Monday night at Spanish Fort City Hall, heralding what he hopes will be an administration poised to raise city revenue and fill vacant commercial spaces in the Eastern Shore town. 

More than 200 people sat in the packed City Council chamber, which seldom sees more than a dozen attendees, to watch Bass and new District 3 Council Member Drew Ramsay take their oaths of office. 

Ramsay sworn in

Drew Ramsay is sworn in as the District 3 council member of Spanish Fort on Monday, Nov. 3 at Spanish Fort City Hall.

