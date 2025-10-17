Phat Tuesday Sports Bar

Phat Tuesday Sports Bar on St. Stephens Road.

 Photo by Google Maps 2022

The Mobile City Council appears poised to shutter a St. Stephens Road nightclub that was described during last week’s council meeting as the object of hundreds of 911 calls and various criminal cases over the past three years.

The council’s agenda for Tuesday, Oct. 21, includes a resolution that states Phat Tuesday Sports Bar, LLC “has created circumstances detrimental to the public health, safety and welfare” since 2022. Noting illegal alcohol sales, marijuana purchases, shootings, assaults, and more took place at the lounge, the resolution gives councilors the option to suspend, revoke or decline to renew Phat Tuesday’s business license.

Email comments and news tips to kyle@lagniappemobile.com

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In