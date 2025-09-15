ALEA

Alabama authorities are still attempting to verify the identity of a driver who was killed in a fiery crash early Saturday morning in Mobile.

According to the Alabama Law Enforcement Agency (ALEA), a driver of a 2012 Cadillac SRX was pronounced dead at the scene of a crash on Bellingrath Road near Dechamps Road, approximately nine miles south of Mobile County. The agency reported the wreck occurred around 1:49 a.m., Saturday, Sept. 13, when the vehicle left the roadway, struck a tree, caught fire and became engulfed in flames.

Email Scott Johnson at scott@lagniappemobile.com or call his desk, 251-445-8813.

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In