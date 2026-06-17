Tuberville home auburn cherry street

Tommy Tuberville's property in Auburn (SCOTT JOHNSON/STAFF)

A party ruling this past weekend that declared Tommy Tuberville has proven qualifying Alabama residency says the GOP candidate for governor provided proof of a 2018 purchase of his home. But no such transaction exists, according to Lee County records.

The Alabama Republican Party’s seven-page final decision published Sunday, June 14, lists the purchase as one of the facts Tuberville provided evidence of and proves he has been a “resident citizen” of Alabama before November 2019, the start of the seven-year window required for candidates seeking the governor’s office.

Records: Tuberville’s son held homestead until ‘24
Tuberville changes homestead status years after eligibility

Email Scott Johnson at scott@lagniappemobile.com or call his desk, 251-445-8813.

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(1) comment

Walter Bower

this is the sad state of the Alabama Republican Party....the once great REPUBLICAN PARTY is now nothing more than a CRIMINAL ORGANIZATION that steals our TAX DOLLARS.

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